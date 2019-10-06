Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец сделал первые шаги

Ребенок, которого в 11-месячном возрасте вытащили из-под завалов рухнувшего после взрыва газа дома в Магнитогорске, сделал первые шаги. Об этом сообщает «360» со ссылкой на родителей мальчика.

«Он уже бегает, как обычный ребенок», — рассказал его отец, уточнив, что малыш хорошо общается с братом. Мать уточнила, что ходить сын начал в начале октября, но его продолжают водить к врачу из-за проблем с ногой. Он проходит курсы реабилитации, ходит на массах, ЛФК и механотерапию, посещает медиков в Челябинске и учится разговаривать.

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В следующем году родители планируют отдать ребенка в детский сад.

Мальчика выписали из больницы 14 февраля, за два дня до дня рождения. Он попал к врачам с закрытой травмой головы, множественными переломами, обморожением и общим переохлаждением. Три недели он провел в реанимации. Существовал риск ампутации ноги, но врачам удалось спасти поврежденную ногу ребенка.

Спасатели обнаружили младенца и вытащили его из-под обломков дома в Магнитогорске спустя 30 часов после обрушения. Все это время ребенок лежал в кроватке при 30-градусном морозе.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.

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