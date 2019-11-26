Раскрыт мотив оставившей младенца в кустах на морозе в Подмосковье женщины

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Женщина, которая оставила завернутого в плед младенца в кустах в Подмосковье, объяснила, что не желала «заниматься уходом и воспитанием новорожденной». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по региону Ольга Врадий.

Матерью младенца оказалась 33-летняя гражданка «одного из соседних государств». На допросе она объяснила, что не хотела забирать с собой ребенка в Москву и оставила его под кустом. При этом женщина понимала, что «ребенок может умереть, но все равно решила оставить его». Отмечается, что женщина приняла это решение добровольно. Она не смогла назвать точную температуру в день совершения преступления, однако, согласно данным СК, на улице было минус пять градусов.

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 30 УК и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Женщине предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в поселке Дружба городского округа Раменский в Подмосковье нашли плачущего младенца, завернутого в плед. Мать девочки заявляла, что оставила ее под присмотром соседки, проживающей в соседнем доме. Плач младенца услышала местная жительница, его госпитализировали.

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