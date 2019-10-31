Россиянка оставила коляску с младенцем у поликлиники и не вернулась

Жительница Волгограда привезла свою грудную дочь к одной из городских поликлиник, оставила ее на улице и ушла, сообщается на сайте областного управления МВД.
Ведомство опубликовало видео, снятое камерами наблюдения медицинского учреждения. На кадрах видно, как девушка с коляской подходит к поликлинике и останавливается у стены возле входа в здание. Она оглядывается по сторонам, кладет рядом с ребенком папку, вероятно, с документами, некоторое время топчется на месте, а потом уходит.
Полицейские нашли 28-летнюю мать. Она оказалась ранее судимой и призналась, что ее ребенку месяц, и она специально оставила его на улице и не собиралась возвращаться за ним. По ее словам, она бросила младенца, потому что ей надо было «срочно уехать».
Против женщины возбуждено дело по статье 125 УК («Оставление в опасности»). Ей грозит до года заключения. Малышку направили на наблюдение в больницу.