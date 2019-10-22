Россиянин выкинул годовалого ребенка на обочину после ссоры с женой

В Казани местный житель приревновал жену к знакомому и оставил их общего годовалого ребенка на обочине дороги. Об этом сообщает KazanFirst.

По информации издания, ссора между Анжеликой и Иваном Дмитриевыми произошла 25 июля. После этого 21-летняя женщина уехала на встречу со своим знакомым. Муж догнал ее и попытался вернуть, преграждая ей дорогу автомобилем. Все это время в машине находилась их годовалая дочь.

Дмитриев решил оставить ребенка на обочине на перекрестке улиц Жиганова и Камалеева. На ребенке были памперс, колготки и футболка. Мужчина сфотографировал сидящую на обочине дочь и отправил жене снимок, написав при этом: «Приезжай, забирай». Женщина не поверила, что ее муж способен бросить ребенка, и не поехала.

«Я не могла в это поверить как раз потому, что Ваня к дочке всегда хорошо относился. Теперь мы при ней не ругаемся, отношения изменились в лучшую сторону», — рассказала мать ребенка.

Девочка около часа просидела в метре от дороги одна. Ее заметила проезжавшая мимо женщина.

«Девочка была вся заплаканная, уснула потом у наших сотрудников на руках. По словам медиков, если бы обнаружили позднее, возможно, спасти бы не смогли», — рассказала инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Татьяна Садовина.

В отношении Дмитриева возбуждено уголовное дело по статье о родительской халатности.

Ранее, 22 октября, в центре Москвы нашли брошенного неизвестным мужчиной младенца. Проводится доследственная проверка, личности родителей ребенка устанавливаются.

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