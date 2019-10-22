На улице в центре Москвы нашли брошенного шестимесячного младенца

В Москве на улице Щепкина нашли брошенную неизвестным мужчиной шестимесячную девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, проводится доследственная проверка, личности родителей ребенка устанавливаются.

Ранее сообщалось о жительнице Якутска, которая оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла. Рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами. Мать разыскивают, СКР начал проверку по признакам преступления, предусмотренных статьей 125 УК России («Оставление в опасности»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru