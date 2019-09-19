Россиянка заперла пятилетнюю дочь одну на двое суток и ушла праздновать

В городе Кирово-Чепецк Кировской области 27-летняя местная жительница оставила пятилетнюю дочь и пропала на двое суток. Об этом сообщило издание ProGorod.

По данным издания, инцидент произошел на Сосновой улице. Знакомые женщины рассказали, что видели ее в состоянии опьянения в День города, 14 сентября. Соседи услышали плач ребенка и вызвали полицию утром 15 сентября. В управлении МВД по Кировской области сообщили, что сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. Ребенка забрали в приют, сейчас решается вопрос о привлечении матери к ответственности.

Как пишет ProGorod, 2 сентября 2017 года женщина оставила трехлетнего ребенка с бабушкой и ушла. Бабушка решила сходить в гости, оставила спящего ребенка, а когда вернулась, не нашла внучку. Ребенка искали полиция и волонтеры. Девочку нашли спящей у одной из знакомых бабушки.

Ранее из квартиры жительницы города Набережные Челны изъяли троих мальчиков-маугли возраста 12, 8 и 4 лет. Они не умеют разговаривать и обслуживать себя, страдают умственной отсталостью и разными заболеваниями. Выяснилось, что мать, работающая уборщицей, практически не занималась их воспитанием. Мальчики не ходили ни в школу, ни в детский сад, а также не гуляли на улице. В квартире царила антисанитария, у детей не было нормальной еды.

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