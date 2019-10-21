Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла

Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 октября мальчика обнаружила местная жительница, она сообщила об этом в правоохранительные органы. Его доставили в специализированный дом ребенка. Осмотревшие мальчика врачи сказали, что он здоров и телесных повреждений у него нет.

В ведомстве добавили, что ребенок был одет по сезону. Его личность установили, на сообщения об обнаружении откликнулась бабушка мальчика, живущая в другом регионе. Мать ребенка разыскивают, СКР начал проверку по признакам преступления, предусмотренных статьей 125 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса РФ.

Ранее в городе Кирово-Чепецк Кировской области 27-летняя местная жительница оставила пятилетнюю дочь и пропала на двое суток. Знакомые женщины рассказали, что видели ее в состоянии опьянения в День города, 14 сентября. Соседи услышали плач ребенка и вызвали полицию утром 15 сентября.

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