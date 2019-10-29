Российский младенец умер от голода

Девятимесячный младенец скончался от голода в Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по области Ирину Буторину.

21 октября местная жительница вышла из дома с семилетним сыном, оставив без присмотра трехлетнюю дочь и младенца. Женщина вернулась спустя два дня. Обнаружив тело младшего ребенка, она забрала дочь и покинула квартиру. Тело младенца нашла его бабушка 25 октября.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Детей из семьи изъяли, они находятся в приюте.

В феврале жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате ребенок умер от жажды. Тело девочки нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По предварительным данным, она умерла от обезвоживания, потому что перед уходом 21-летняя мать перекрыла воду в квартире и оставила ее одну почти на неделю. Матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» часть 2 статьи 105 УК).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!