Российский младенец отравился гашишем родителей и попал в реанимацию

Во Владивостоке годовалая девочка съела гашиш и попала в реанимацию с диагнозом «отравление наркотическим веществом», сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, в день инцидента к родителям ребенка пришли гости, один из приглашенных принес с собой наркотик. Сначала компания пила слабоалкогольные напитки, потом удалилась на балкон. Вернувшись в комнату, мать увидела, что в руках у младенца находится пакет из-под гашишного масла. Вскоре самочувствие ребенка стало ухудшаться, ему вызвали скорую. Девочку госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе осмотра квартиры полиция наркотиков не нашла. Родители прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что мать употребляла марихуану.

В результате старшего ребенка забрали и отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус Надежды». С родителями провели профилактическую беседу, на мать составили административные протоколы. Дальнейшую судьбу семьи будут решать отдел опеки и попечительства, отдел социальной защиты и комиссия по делам несовершеннолетних.

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