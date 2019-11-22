Россиянка выбросила младенца с восьмого этажа

Во Владивостоке местная жительница выкинула новорожденного из окна восьмого этажа жилого дома, ребенок погиб. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Приморью.

Инцидент произошел 22 ноября на улице Часовитина. Возле дома обнаружили тело новорожденного «с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты». По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнюю мать ребенка.

По версии следствия, женщина умышленно выбросила ребенка в окно. Младенец упал с высоты 30 метров и умер от полученных травм. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следователи назначили матери психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром 11 ноября в Москве женщина, страдавшая депрессией, выпала из окна с двумя детьми. Она и девятимесячная дочь погибли, шестилетний ребенок выжил, он находится в больнице. Перед смертью женщина четыре раза звонила в скорую помощь из-за кормления дочери, которой стало плохо из-за нехватки натурального питания. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия. Вместе с тем эту информацию отвергли в департаменте здравоохранения Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru