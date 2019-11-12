Стало известно о состоянии выжившего при падении россиянки из окна мальчика

Выживший после падения из окна россиянки с двумя детьми мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает Russia Today в своем Telegram-канале.

Кузнецова отметила, что пострадавшему мальчику четыре года, а не шесть, как сообщалось ранее.

Ранее стало известно, что женщина, которая выпала из окна с двумя детьми в Москве, страдала депрессией после родов и посещала психолога.

О гибели женщины и одного из ее детей стало известно утром 11 ноября. Утверждается, что перед смертью она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия. Вместе с тем эту информацию опровергли в департаменте здравоохранения Москвы.

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