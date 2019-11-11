Соседка выпавшей из окна россиянки с детьми рассказала о ее семье

Соседка женщины, которая выпала из окна с двумя детьми в Москве, рассказала о погибшей и ее семье. По ее словам, погибшая была с «чудинкой», передает «Московский комсомолец».

По словам соседки, погибшая «чудно» одевалась: «То платок повяжет, то шапочку [наденет]». Она также рассказала, что семья была «очень хорошей». Женщина добавила, что постоянно общалась со свекром и свекровью погибшей. Родственники помогали погибшей, в том числе гуляли с детьми. Соседка также добавила, что муж с женой жили «дружно» и выразила сожаление из-за того, что «Виталика заберут».

Ранее стало известно, что погибшая женщина оставила предсмертную записку. В ней она просила никого не винить, не сажать ее мужа, а также извинилась перед ним.

О гибели женщины с двумя детьми стало известно утром 11 ноября. Утверждается, что перед смертью она четыре раза звонила в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Ребенку стало плохо от голода, поскольку ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия.

Как писал «Московский комсомолец», погибшую звали Людмила Соколова, ей было 36 лет. Кроме нее погибла 9-месячная дочь. Старший ребенок выжил, он в реанимации. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

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