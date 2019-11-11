Стало известно о проблемах выпавшей из окна с двумя детьми россиянки

Выпавшая из окна жилого дома в Москве женщина с двумя детьми четыре раза за утро обращалась в скорую помощь из-за проблем с кормлением младшей дочери. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, ребенку стало плохо от голода, так как ему не хватало натурального питания. После первого звонка к москвичке не отправили бригаду, дав лишь устные консультации, а также посоветовали вызвать педиатра на дом. Женщина продолжала звонить. Утверждается, что последний звонок она сделала за минуту до происшествия.

Baza пишет, что в квартире полицейские нашли стихи на тему жизни после смерти. В прощальной записке погибшая просила никого не винить в ее смерти и не сажать мужа в тюрьму.

Ранее очевидец происшествия рассказал, что выпавший из окна в Бабушкинском районе Москвы ребенок «едва не рухнул» ему на голову. Он сообщил, что шел со стороны трассы, за домом, и увидел на земле под зданием маленького ребенка. Затем перед ним упал «ребенок побольше», а затем — женщина.

Как писал «Московский комсомолец», погибшую звали Людмила Соколова, ей было 36 лет. Кроме нее погибла 9-месячная дочь. Старший ребенок выжил, он в реанимации. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

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