Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Инцидент произошел в проезде Чичерина. Женщина и ее трехлетний ребенок скончались на месте, второго ребенка, которому, по предварительным данным, два года, пытаются спасти врачи.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, причиной происшествия стали личные проблемы женщины. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам. Мужчина оставил записку, в которой возложил вину на жену, упомянул тещу, считая, что она помогла разрушить жизнь дочери. После происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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