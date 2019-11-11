Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 11 ноября, сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, тело женщины было найдено у дома в Бабушкинском районе Москвы. Рядом с ней лежал погибший ребенок. Найденный на месте мальчик возрастом около шести лет госпитализирован и помещен в реанимацию.

На месте случившегося работают следователи. Идет опрос очевидцев, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в проезде Чичерина. Выпавшая из окна женщина и ее трехлетний ребенок скончались на месте, второго ребенка пытаются спасти врачи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru