Россиянка покончила с собой в роддоме

У корпуса родильного отделения городской больницы в Екатеринбурге нашли тело женщины. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает сайт управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах региона, роженица покончила с собой.

По предварительной информации, погибшей является 33-летняя жительница Екатеринбурга, которая родила ребенка утром 28 октября. Инцидент произошел вечером того же дня. Отмечается, что признаков насильственной смерти не установлено.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибшая из благополучной семьи. 29 октября ее должны были выписать. Во время беременности у женщины был диагностирован психоз. Накануне около 9 часов вечера она покормила ребенка, затем вышла в соседнюю комнату и совершила самоубийство. Ребенок, по предварительным данным, здоров.

URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что погибшая находилась в реанимации, ей сделали кесарево сечение. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых подтвердил E1.RU, что, предварительно, у погибшей были проблемы со здоровьем.

Следователи СКР совместно с полицейскими проводят проверку. Они изучают медицинскую документацию женщины, опрашивают очевидцев и людей, лежавших с женщиной в одной палате. По итогам проверки правоохранители примут соответствующее решение.

В сентябре сообщалось, что в Бразилии невеста на шестом месяце беременности скончалась по дороге на собственную свадьбу. 30-летняя медсестра Джессика Гуедес (Jessica Guedes) ехала на свою свадьбу к церкви в Сан-Паулу и в лимузине почувствовала себя плохо. Она пожаловалась на головокружение и боли в шее, а затем потеряла сознание. По данным врачей, у женщины случился инсульт. Из-за преэклампсии (осложнения при беременности, — прим. «Ленты.ру») и внутреннего кровотечения хирургам пришлось удалить матку. Учитывая сложность случая, врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти 29-недельного ребенка. На свет появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Ее назвали Софией. Молодая мать скончалась после операции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!