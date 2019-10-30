Российская восьмиклассница совершила самоубийство

Ученица восьмого класса коррекционной школы в селе Большая Уса в Прикамье покончила с собой, рассказала URA.RU директор учебного заведения Светлана Горбунова. Сам инцидент произошел в воскресенье, 13 октября, но о нем сообщили только сейчас.

Девочка начала учиться в коррекционной школе два года назад по результатам работы психолого-медико-педагогической комиссии, потому что не успевала осваивать общеобразовательную программу. По словам Горбуновой, погибшая была общительным ребенком, по их программе она училась на «4» и «5».

«Никаких отклонений в ее поведении преподаватели не замечали», — добавила преподаватель.

Она отметила, что не знает мотив самоубийства школьницы. Она жила в полной семье и нормально общалась со сверстниками. Следственный комитет проводит расследование.

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