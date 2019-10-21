Стало известно о трех попытках суицида в школе покончившего с собой подростка

В школе №94 Нижнего Новгорода, где учительницу ОБЖ обвинили в самоубийстве ученика, еще трое детей хотели покончить с собой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Алексея Герасина, члена семьи покончившего жизнь самоубийством девятиклассника.

«Подобный инцидент в этой школе не первый, я имею в виду решения школьников свести счеты с жизнью. За последние полтора года это четвертый случай», — заявил он, отметив, что одного из детей успели спасти в сентябре.

Кроме того, Герасин рассказал радиостанции, что после самоубийства девятиклассника учительница ОБЖ уволилась. «Я по своим каналам пытался узнать, почему раньше не были процессуальные действия приняты или еще что-то. Выяснилось, что у части педагогов есть родственники, работающие в структуре МВД на достаточно больших должностях. И это все заминалось», — добавил он. Какие именно связи были использованы в этих целях, Герасин не уточнил.

По словам мужчины, погибший школьник не имел конфликтов со сверстниками, асоциального поведения за ним не наблюдалось. Вместе с тем накануне самоубийства ребенок якобы пришел с урока физкультуры «взвинченный». «Там произошла конфликтная ситуация негативная, потому что, если мягко, его пристыдили при всех. Конфликт был не с учителем физкультуры, на урок пришла педагог», — добавил он.

Ранее сообщалось, что подростка нашли под окнами его дома, он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Знакомый мальчика рассказал изданию, что тот был достаточно впечатлительным. У школьника были напряженные отношения с учителями и одноклассниками. Один из преподавателей публично заявил, что тот «не способен учиться на отлично».

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