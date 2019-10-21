Педагога обвинили в смерти российского школьника

Ученики школы №94 Нижнего Новгорода, чей учащийся покончил с собой после занятий, обвинили в случившемся социального педагога, которая по совместительству работает учительницей ОБЖ в некоторых классах и не позволяет исправлять оценки. Об этом «Говорит Москва» сообщила одна из школьниц.

По словам девочки, это «ужасный человек», который «морально давит, унижает, пристает». Педагоги отправляют к ней детей, если они чем-то провинились, не принесли домашнее задание или сменную обувь.

«Она как раз-таки должна с нами разговаривать, но чаще всего кричит. Именно она проводит "воспитательные беседы", или к ней ставят на учет», — сказала собеседница радиостанции.

Она добавила, что мальчик убил себя за пределами школы после урока физкультуры.

«Говорит Москва» отмечает, что в социальных сетях погибший демонстрировал любовь к паркуру и рок-музыке, имел оранжевый пояс по карате.

Ранее «ProГородНН» писал, что 18 октября десятиклассника нашли под окнами его дома, он умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Знакомый подростка рассказал изданию, что тот был достаточно впечатлительным. У школьника были напряженные отношения с учителями и одноклассниками. Один из преподавателей публично заявил, что он «не способен учиться на отлично».

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