Стало известно о травле в школе покончившей с собой российской десятиклассницы

Учителя новосибирской школы №112, в туалете которой нашли мертвой 15-летнюю ученицу, постоянно унижают детей из-за Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом Ura.ru рассказала одна из бывших учениц, пожелавшая сохранить анонимность.

«Там учителя (...) говорят, что они [ученики] ничего не сдадут. Дети тоже друг друга задирают по всякой ерунде. Были случаи, когда ребенка сверстники травили из-за того, что у него, например, нового "айфона" нет или родители не мажоры», — рассказала она.

Администрация учебного заведения отказалась комментировать информацию о травле.

Ранее, 17 октября, в этой школе нашли мертвой десятиклассницу. По предварительной версии региональной прокуратуры, старшеклассница совершила самоубийство. Ее друзья рассказали, что видели, как девочка незадолго до случившегося плакала в коридоре.

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