В туалете российской школы нашли тело подростка

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, девочка совершила самоубийство. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание «Родные берега НСК», инцидент произошел в школе №112. Источник издания сообщил, что в этом учебном году девочка перевелась в школу из кадетского корпуса.

Один из учащихся рассказал «НГС.Новости», что школьница отпросилась с урока и через некоторое время ее нашли в туалете. О происшествии школьникам сообщили на перемене, после чего отпустили домой. В школе девочку «считали странной». Отмечается, что скорая помощь приехала за шесть минут, но не успела спасти ребенка. До приезда врачей девочке пытались помочь учителя.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что возбудили уголовное дело. Там не раскрыли обстоятельства смерти ребенка.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай перечислил косвенные признаки суицидального поведения — это депрессия, повышенная тревожность, тяга к алкоголю и наркотикам, апатия, чувства несчастья и одиночества. Мысли о суициде могут возникнуть на фоне трагических событий в жизни, травли, жестокого обращения.

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