Россиянка уехала отдыхать и оставила дочь наедине с мыслями о суициде

Московская школьница пыталась совершить самоубийство, пока ее мать отдыхала на море. Об этом полиции сообщила работающая в школе педагог-психолог, пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала, родительница была в курсе психического состояния дочери и все равно уехала. Девочка осталась без присмотра взрослых и в подавленном состоянии. Она даже не знала, куда именно мать уехала отдыхать.

В разговоре с РЕН ТВ женщина сказала, что не собирается возвращаться в Москву раньше срока и продолжит отдыхать.

Сейчас ребенок в больнице. О ее состоянии не сообщается.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай перечислил косвенные признаки суицидального поведения — это депрессия, повышенная тревожность, тяга к алкоголю и наркотикам, апатия, чувства несчастья и одиночества. Мысли о суициде могут возникнуть на фоне трагических событий в жизни, травли, жестокого обращения.

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