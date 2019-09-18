Стал известен мотив сбросившей детей с моста москвички

Жительница Москвы, которая сбросила двух своих маленьких дочерей с моста в районе Некрасовка, могла быть не в себе после неудачной попытки устроить детей в детский сад, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, 10 сентября вместе с матерью, двумя дочерьми-двойняшками и 10-летним сыном 28-летняя женщина переехала в арендованную квартиру в Некрасовке из другой части города, где не смогла устроить девочек в сад. Этот район она выбрала именно из-за доступности дошкольных учреждений. Отец не участвовал в воспитании детей с тех пор, как мать узнала о его изменах и разорвала с ним все отношения.

«МК» со ссылкой на неназванных друзей и родственников женщины сообщает, что у нее были планы на будущее, она хотела открыть свой косметологический кабинет, негативно относилась к алкоголю и наркотикам. В понедельник, 16 сентября, у нее случился нервный срыв. В тот день москвичка проводила мать и сына на вокзал, вернулась домой, взяла дочерей и повела их на мост. Она перекинула двойняшек через парапет и скинула с пятиметровой высоты, после чего попыталась совершить самоубийство. Ее скрутили очевидцы и передали полицейским.

Девочек госпитализировали. У одной из них сломана ключица, у второй — ссадины. Ожидается, что их выпишут через три дня, после чего их будет воспитывать бабушка. Сама мать помещена в психосоматическое отделение одной из больниц. Ранее на учете у психиатра она не состояла.

По факту произошедшего возбуждено дело о покушении на убийство двух малолетних детей.

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