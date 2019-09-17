Женщина сбросила детей с моста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины. Об этом во вторник, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь на вторник на мосту на проспекте Защитников подозреваемая перекинула детей через парапет. После этого женщина попыталась совершить самоубийство.

Детей госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. Фигурантку поместили в психиатрическую лечебницу.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, будут проведены экспертизы и оценка состояния здоровья подозреваемой.

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