Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Боец MMA победил за 11 секунд и установил рекорд
Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара
Семья покинутой врачами роженицы рассказала подробности ее беременности
Собаки по запаху определили рак у женщин
Названа причина предрасположенности диабетиков к раку
Казаки массово избили прохожего
Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию
Пьяный россиянин раздал стриптизершам 80 тысяч евро и пожаловался на кражу
Новости партнеров

Женщина посадила ребенка на цепь и обмотала скотчем

Перейти в «Мою Ленту»

В Днепре сотрудники службы по делам детей обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Ребенка нашли 21 августа после анонимного сообщения о насилии над детьми. По данным ведомства, у местной жительницы было четверо малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет, для троих из которых она является опекуном. Детей изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Против нее завели три дела по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), 127 («Истязание») и 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство») Уголовного кодекса Украины. В жилье женщины проводят обыски.

31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции в Переяславе-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. 3 июня пострадавший ребенок скончался. На следующий день у здания МВД Украины прошли беспорядки, связанные с убийством сотрудниками полиции пятилетнего ребенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обвиняемые в смерти ребенка украинские полицейские заявили о невиновности
От главных силовиков Украины потребовали ответа за убийство ребенка полицейскими
Возмущенная убийством ребенка толпа возле здания МВД Украины попала на видео
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0322 августа
Петр Порошенко

Труба зовет

Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
12:40Сегодня

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

13:44Сегодня

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна страны

13:39Сегодня

Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Харькове

Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
13:12Сегодня

В Харькове обрушился автомобильный мост

12:03Сегодня

Собака спасла украинца от самоубийства

10:57Сегодня

Украина впервые испытала ступень ракеты-носителя «Циклон-4»

Бывший СССР00:0117 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
09:21Сегодня

Шойгу предложил Молдавии уничтожить боевые арсеналы в Приднестровье

04:47Сегодня

Первый президент Украины назвал главные недостатки Порошенко

20:4924 августа

Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии

Россия
Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Семья покинутой врачами роженицы рассказала подробности ее беременности
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Казаки массово избили прохожего
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Сын российского бизнесмена прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Все материалы
Мир
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
«Там можно найти пришельцев»
 
Фанаты гольфа спрятались под деревом и попали под молнию
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Трамп рассказал о поддержке возвращения России в G7
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Лидеры «Большой семерки» отказали России
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна страны
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Харькове
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
В Харькове обрушился автомобильный мост
Все материалы
Экономика
США договорились торговать с Японией по-новому
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
В сборной WorldSkills Russia рассказали об ожидании эффекта олимпийских игр
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
В Чечне назвали седан из кортежа Путина слишком дорогим для Рамзана Кадырова
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
Росгвардия уволила отказавшегося помочь пострадавшему из-за шаурмы сотрудника
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Росгвардия решила закупить пистолеты-электрошокеры почти на 4 миллиона рублей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяного полицейского заподозрили в наезде на россиянина
Все материалы
Наука и техника
НАСА назвало дату повторной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Россия создаст новый самолет на замену Ан-2
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Су-57 усилят «русской отчаянностью»
Все материалы
Спорт
Боец MMA победил за 11 секунд и установил рекорд
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
«Манчестер Сити» одержал выездную победу и вышел на второе место в АПЛ
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного
Неминуемые потери
Один из лидеров АПЛ точно не сможет победить в третьем туре
Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию
Все материалы
Культура
Крутой отказался вернуть «Новую волну» в Юрмалу
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Сторонники Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
Момент смертельного ДТП с режиссером «Закона каменных джунглей» попал на видео
Выставка «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
Партнерский материал
Всем на зависть
Эти картины стоят миллионы. Они должны были принадлежать французам, но достались русским
Православные активисты выступили против возвращения креста Покраса Лампаса
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина лизнул чужое мороженое и был объявлен в розыск
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Instagram-модель оказалась торговкой несовершеннолетними девушками
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Известный телеведущий раскрыл «королевский» секрет похудения
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Все материалы
Путешествия
12-летний ребенок утонул в детском лагере
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Больше половины российских туристов отказались тереть памятники на удачу
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Трап врезался в самолет в Шереметьево
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Все материалы
Из жизни
Британец снял на видео легендарное мифическое существо
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Производители секс-кукол рассказали о новом странном тренде в индустрии
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Огромный ядовитый паук под солнцезащитным козырьком напугал пассажира
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Женщина пожаловалась на воду в ухе и нашла там ядовитого паука
Все материалы
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Найдено «кладбище» из тысяч бракованных Mercedes-Benz
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
Все материалы
Дом
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Россиянам посоветовали подождать с ипотекой
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы