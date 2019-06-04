Обвиняемые в смерти ребенка украинские полицейские заявили о невиновности

Обвиняемые в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец отрицают свою вину. Об этом сообщают «Українськi Новини».

В частности, Приходько заявил, что не производил выстрелов в направлении ребенка. «Я сам отец двоих детей, я понимаю это горе. Прошу разобраться в данной ситуации», — сказал он в суде.

Адвокат Приходько считает, что причастность его подзащитного к преступлению не доказана и просит не помещать его под стражу. Также он требует от следствия объяснить, почему обвинение не предъявлено свидетелю Кривошее, который также осуществлял выстрелы. Сторона защиты настаивает на проведении дополнительных следственных экспериментов.

3 июня в больнице умер пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого (Киевская область), который получил огнестрельное ранение 31 мая. Он играл во дворе, когда пьяные патрульные решили пострелять по металлическим банкам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит попыток «замять это дело». Отчетов о ходе расследования дела от руководителей ведомств потребовала также Верховная Рада.

После смерти ребенка глава полиции Киевской области подал в отставку и попросил отправить его в Донбасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!