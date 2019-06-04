Глава Киевской полиции подал в отставку и попросился в Донбасс

Глава Киевской областной полиции генерал Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика. Об этом во время ночного брифинга сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, передает издание «Страна.ua».

«Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители», — заявил Князев, выразив родителям погибшего ребенка соболезнования от имени всей украинской полиции. После этого глава Нацполиции передал слово Ценову, который взял на себя ответственность за действия своих подчиненных.

«Я написал рапорт об увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства», — заключил он. Князев отметил, что отставка Ценова была согласована и будет принята.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «как президент и как отец» он сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание. Он предостерег от попыток замять это дело, добавив, что случившаяся трагедия должна стать уроком.

31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции в Переяславе-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок скончался 3 июня.

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