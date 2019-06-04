Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.

Украинский лидер пообещал, что он «как президент и как отец» сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание. «Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком», — написал президент. Он добавил, что те, перед кем стоит задача заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности.

Ранее сообщалось, что 31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенок скончался 3 июня.

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