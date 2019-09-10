Россиянам назвали признаки суицидального поведения

Основными косвенными признаками, указывающими на то, что человек находится в зоне риска совершения суицида, могут быть депрессия, злоупотребление алкоголем и повышенная тревожность. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай во Всемирный день по предупреждению суицидов, передает ТАСС.

Он отметил, что к таким факторам также относятся потеря интереса к жизни, чувство несчастья, одиночества, жестокое обращение, травля, а также трагические события в жизни. Появлению суицидальных настроений, кроме того, способствует употребление алкоголя, психоактивных веществ, хронический болевой синдром и вспышки гнева.

Салагай отметил, что каждый признак в отдельности не определяет вероятность суицида на 100 процентов, однако это важные маркеры. «Их нужно научиться замечать, чтобы постараться предотвратить трагедию, не позволить человеку совершить фатальный шаг», — сказал он.

По его словам, разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, может снизить риски происшествия. Он также посоветовал людям учиться слушать, быть неравнодушными и чуткими.

В августе сообщалось, что в первом полугодии 2019 года в России снизились случаи самоубийств и убийств на 7,7 процента случаев по сравнению с прошлым годом. При этом число смертей в результате отравления алкоголем в России выросло на 21,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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