Россияне стали больше умирать от алкоголя и меньше разбиваться

В первом полугодии 2019 года число смертей в результате отравления алкоголем в России выросло на 21,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибших в ДТП стало на 4,7 процента меньше. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

По информации агентства, за первые шесть месяцев этого года от отравления спиртными напитками умерли почти 4 тысячи человек, тогда как в 2018 году с января по июнь алкоголь стал причиной смерти 3,2 тысячи человек.

При этом в результате ДТП в первой половине 2019 года погибли 5498 человек, что на 269 человек меньше, чем в прошлом году. Также отмечается снижение случаев самоубийств и убийств на 7,7 и 3,5 процента случаев соответственно.

Ранее стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на треть (32,5 процента). В сокращении смертности лидируют Москва и Московская область: исследователи отмечают, что количество ДТП со смертельным исходом в регионе уменьшилось почти наполовину. «Вносит вклад в снижение смертности на дорогах и развивающаяся экстренная медицина; кроме того, автомобили становятся безопаснее. В мегаполисах произошло общее снижение скоростей», — заявила член совета директоров сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян.

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