Россияне стали реже умирать в ДТП

В России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на треть (32,5 процента). Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов.

В сокращении смертности лидируют Москва и Московская область: исследователи отмечают, что количество ДТП со смертельным исходом в регионе уменьшилось почти наполовину за последние пять лет. Так, число смертей на дорогах сократилось на 753 в столице и на 423 в области. На третьем месте — Ростовская область, где количество погибших в ДТП сократилось на 338 человек в год.

«Вносит вклад в снижение смертности на дорогах и развивающаяся экстренная медицина, кроме того, автомобили становятся безопаснее. В мегаполисах произошло общее снижение скоростей», — заявила член совета директоров сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян. При этом она отметила, что наиболее эффективны в вопросах «борьбы за сохранение жизни водителей и пешеходов» по-прежнему камеры видеофиксации и ужесточение ПДД.

Отмечается, что «исключениями из общего правила» стали Магаданская область (в 2014 году в регионе погибли 29 человек, в 2018-м — 30 человек) и Ненецкий автономный округ (число смертельных исходов ДТП не изменилось и составило три случая в год).

Исследователи также отметили, что ситуация с травматизмом, наоборот, ухудшилась. Так, в Удмуртской Республике количество раненных в ДТП в 2018 году по сравнению с 2014-м увеличилось на 966 человек, тогда как в Республике Дагестан пострадавших стало на 947 человек больше, в Краснодарском крае — на 607 человек.

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