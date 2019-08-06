В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.

Также сообщается о двух пострадавших, один из них — ребенок. Их доставили в больницу.

Отмечается, что авария произошла с участием микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Toyota Land Cruiser. По данным ведомства, микроавтобус выполнял частную перевозку людей.

На ликвидацию последствий выехал пожарный автомобиль, пишет агентство.

В июле в Башкирии произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В нем находилось 39 пассажиров и водитель. В результате происшествия погибли шесть человек. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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