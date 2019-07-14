Количество погибших в ДТП в Башкирии увеличилось

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до шести человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник управления СК РФ по республике Евгений Каневский.

По информации «Интерфакса», автобус следовал из Миндигулово в Набережные Челны и перевозил туристов. Однако в единой диспетчерской службе Архангельского района ТАСС сообщили, что автобус был рейсовый и ехал из Белорецка в Уфу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По данным источника ТАСС, пострадали 23 человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в воскресенье, 14 июля. Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся. В нем находилось 39 пассажиров и водитель.

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