Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Пять человек погибли и 10 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Башкирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В свою очередь в ГИБДД сообщили, что автобус следовал из Миндигулово в Набережные Челны. Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Всего в автобусе находилось 39 пассажиров, пострадавших доставили в больницы.

В мае в Приморском крае перевернулся автобус с туристами из Китая. В результате аварии два человек погибли, еще 19 получили травмы различной тяжести. Одной из возможных причин ДТП называлось плохое самочувствие водителя.

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