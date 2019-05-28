Двое человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

В Уссурийске Приморского края перевернулся автобус с туристами из Китая. В результате аварии два человек погибли, еще 19 получили травмы различной тяжести, сообщается на сайте управления МВД по региону.

ДТП произошло на 665 километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Автобус KIA Granbird съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. По предварительным данным, причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Сам водитель выжил, двое туристов из Китая погибли.

На месте ДТП работают бригады скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, а также следственно-оперативная группа отдела полиции. Спасательные работы продолжаются.

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