Определены нормы труда и отдыха для российских водителей

Правила дорожного движения в России дополнят разделом «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха», передает «Коммерсантъ».

Согласно документу, разработанному Минтрансом, водителям грузовиков массой более 3,5 тонны или автобусов нельзя будет находиться за рулем более девяти часов в сутки. При этом через каждые 4,5 часа в их графике должен быть предусмотрен 45-минутный перерыв.

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В случаях, когда иначе не получается, везти груз или пассажиров можно будет и десять часов в сутки, но такая переработка допускается не чаще, чем два раза в неделю.

Также определено максимальное время пребывания за рулем в течение недели — 56 часов, а в течение двух недель — 90 часов.

Контролировать выполнение нормативов предполагается с помощью тахографов, установка которых станет обязанностью для указанной категории водителей с 1 ноября.

Ограничения принимаются в рамках закона о безопасности дорожного движения, которым предусмотрено обязательное исполнение ограничений времени управления транспортными средствами, установленных правительством страны. За нарушение еще не установленных нормативов в КоАП уже предусмотрен штраф до трех тысяч рублей.

Новые правила, по данным Минтранса, коснутся двух миллионов граждан. Целью их введения называют борьбу с аварийностью.

По данным ГИБДД, в 2018 году по вине людей, управляющих большегрузами и автобусами, произошло почти 17 тысяч ДТП, в которых погибли две тысячи человек.

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