Российские автобусы решили снабдить подушками безопасности

В ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, чтобы избежать тяжких последствий при ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина.

По данным издания, в ведомстве считают, что ремней безопасности недостаточно для сохранности пассажиров. В обновленном государственном стандарте, который может вступить в силу в начале 2020 года, содержатся предложения об оснащении автобусов теми функциями, которые в легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях.

По словам Чипурина, в автобусах также необходимо усилить каркас и крепление сидений. Он также добавил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт.

В феврале вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева рассказала, что более половины автобусного парка в России составляет старая техника, которая изнашивается с каждым годом. Прочность старых автобусов снижается в 1,5-2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Она также отметила, что, несмотря на это, в России до сих пор нет законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов.

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