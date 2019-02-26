Водитель автобуса заменил сломанное колесо бревном и поехал

Водитель автобуса в Прокопьевске (Кемеровская область) поставил вместо сломанного колеса бревно и поехал в автомастерскую. Видео произошедшего опубликовал на YouTube очевидец.

У водителя автобуса не оказалась запаски. На кадрах видно, как бревно дымится во время движения.

Как сообщили изданию «Сибдепо» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Кузбасса, водитель автобуса не нарушил ПДД. В ведомстве уточнили, что такая буксировка до автосервиса допустима при отсутствии запаски. В ГИБДД также установили, что этот автобус сломался за два дня до инцидента с бревном.

3 февраля вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева рассказала, что более половины автобусного парка в России составляет старая техника, которая стареет с каждым годом. Прочность старых автобусов снижается в 1,5-2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Она также отметила, что, несмотря на это, в России до сих пор нет законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов.

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