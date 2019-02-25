Россиянин захотел обменять свободу на водительские права

В Воронеже лишенный возможности управлять автомобилем мужчина попросил суд его арестовать, но вернуть водительские права, сообщает пресс-служба Калачеевского районного суда Воронежской области.

В 2018 году 48-летний житель Воробьевского района врезался в линию электропередачи и уехал с места ДТП. Его задержали и признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»), лишив водительских прав на один год.

В ответ на решение суда россиянин написал жалобу с просьбой заменить административное наказание на более строгое. Мужчина пояснил, что работает водителем и полностью содержит семью на заработанные у частных лиц деньги. В связи с этим он попросил арестовать его, но вернуть право водить автомобиль. Он также добавил, что раскаялся и возместил причиненный ущерб.

В 2018 году депутаты Госдумы от ЛДПР предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП. По словам авторов инициативы, по части 2 статьи 12.27 КоАП нередко часто наказывают невиновных, поэтому необходимо дополнить перечень возможных наказаний штрафом в размере пяти тысяч рублей.

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