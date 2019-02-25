Названы сроки ужесточения контроля за таксистами

В России назвали сроки создания системы, позволяющей лучше контролировать водителей такси и состояние машин в таксопарке. Об этом РИА Новости сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
По словам главы ведомства, речь идет о создании системы, с помощью которой можно будет произвести выгрузку из базы данных по перечню водителей. Такое усовершенствование позволит не «пробивать» каждого сотрудника по водительскому удостоверению, а просматривать всех водителей, вышедших на работу в определенный день.
«Все будет быстро — нажал кнопку, посмотрел реестр, увидел, лишен или не лишен человек права управления. Опять же, за системные нарушения можно будет приостанавливать разрешение», — пообещал Черников.
Кроме того, по новой системе можно будет отслеживать реальное техническое состояние автомобилей.
Глава ГИБДД подчеркнул, что основная цель, которую преследует его ведомство — прекратить незаконные перевозки. «Поэтому мы заинтересованы совместными усилиями с органами исполнительной власти и с надзорными органами разработать такую систему. И мы ее сделаем, она заработает в этом году», — заключил он.
Ранее Черников сообщил, что ГИБДД рассчитывает на введение электронных прав с 2020 года. По его словам, электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами.
В ноябре депутат от ЛДПР начал разработку законопроекта, согласно которому таксисты будут обязаны оборудовать салон двумя камерами видеонаблюдения. По задумке, один видеорегистратор будет снимать салон, второй — дорогу. Камеры должны быть установлены в машинах, которые подключены к агрегаторам заказов.