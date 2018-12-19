Водитель маршрутки вытащил пассажирку с инсультом на асфальт и уехал

В городе Тимашевск Краснодарского края водитель маршрутного такси помог пассажирам вытащить из салона пожилую женщину без сознания и положить ее на асфальт, после чего уехал. Видеозапись с уличной камеры наблюдения опубликована в группе «Краснодар сейчас» во «ВКонтакте».

По информации ТАСС, пенсионерку 1934 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали инсульт. Врачи не дают никаких прогнозов.

В полиции проводят проверку в связи с инцидентом.

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