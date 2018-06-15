Пассажирка вытолкнула пенсионерку из маршрутки и нечаянно ее убила

Жительница Твери вытолкнула из маршрутки вставшую на пути пенсионерку, от чего та упала и умерла, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на городской остановке общественного транспорта днем в среду, 13 июня. По предварительным данным, женщина выходила из маршрутки и вытолкнула наружу 69-летнюю пассажирку, которая мешала высадке людей из салона. Она упала на проезжую часть, ударилась головой об асфальт и скончалась на месте.

Следователи и полицейские разыскивают подозреваемую. «Со свидетелями (пассажирами маршрутного такси) составлен фоторобот подозреваемой женщины. Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.

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