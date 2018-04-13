Спецназовец спас упавшего на рельсы пассажира столичного метро

В Москве сотрудник ОМОНа спас мужчину, упавшего на рельсы на станции метро «Римская» перед приближающимся поездом. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Инцидент произошел около шести часов утра в пятницу, 13 апреля. Спецназовец сам вытащил мужчину на платформу.

«Пострадавший 28-летний мужчина с предварительным диагнозом- закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга, доставлен в одну из клинических больниц», — отметили в ведомстве. Причиной его падения на пути, предположительно, было плохое самочувствие.

Ранее в январе сообщалось о служителе православного столичного храма Георгии Великанове, который погиб спасая бездомного, упавшего на рельсы перед скоростным поездом. Инцидент произошел на станции Красногорская в Московской области. Великанов стащил пострадавшего с железнодорожных путей, но сам их покинуть не успел.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!