Служитель храма погиб при спасении бездомного

Служитель православного столичного храма Георгий Великанов погиб на платформе Красногорская в Московской области, спасая бездомного. Об этом сообщает «Правмир» со ссылкой на игумена Силуана Туманова.

Инцидент произошел 25 января. Мужчина стащил с железнодорожных путей упавшего на них человека, а сам попал под скоростной поезд.

Сообщается, что Великанов служил алтарником в храме Всемилостивого Спаса в Митино. Ранее он был пресс-секретарем православной службы помощи «Милосердие», окончил богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и собирался стать священником.

В январе 2016 года при спасении собаки из-под колес электрички в Москве погиб боец полицейского спецназа СОБР. Животное упало на железнодорожные пути перед прибывающим поездом. 31-летнему офицеру удалось вытолкнуть собаку на платформу, однако сам он был смертельно ранен.

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