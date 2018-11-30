В Госдуме предложили заставить таксистов снимать себя на камеру

Владельцы такси будут обязаны оборудовать салон двумя камерами видеонаблюдения. Соответствующий законопроект разрабатывает депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, сообщает РИА Новости.

Один видеорегистратор будет снимать салон, второй — дорогу. Власов пояснил, что камеры должны быть установлены в машинах, которые подключены к агрегаторам заказов, таким как «Яндекс.Такси» или Uber. По задумке парламентария, отвечать за соблюдение этого требования будут именно агрегаторы.

Политик отметил, что высокий спрос на заказ такси через мобильное приложение привел к снижению качества услуг. По его словам, в водители идут менее опытные люди с небольшим водительским стажем, из-за чего уровень аварийности с участием такси увеличился. При этом владельцы таксопарков терпят убытки, поскольку их расходы на контроль самочувствия водителя и состояния автомобиля достаточно велики.

«В то же время агрегаторы, заявляя, что предоставляют лишь информационные услуги, несмотря на то, что они устанавливают тарифы, фактически снимают с себя ответственность за оказание услуг по перевозке перед населением», — добавил Лебедев. Он попросил начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова оценить предложение и рассмотреть варианты его реализации.

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