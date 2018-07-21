Таксист вышвырнул клиентов на трассе из-за крупной купюры

В Екатеринбурге таксист оставил пассажиров на трассе из-за того, что у него не оказалось сдачи. Об этом сообщает местный портал Е1 со ссылкой на мать одной из пассажирок.

По ее словам, компания из нескольких человек около полуночи заказала машину на улицу Ленина. Когда такси приехало в пункт назначения — микрорайон Светлый — оказалось, что у водителя нет сдачи с купюры в тысячу рублей.

«Его это очень взбесило, он покрыл их матом, сказав, что его "задолбали" клиенты с тысячными купюрами. Он заблокировал двери автомобиля, вывез их на Кольцовскую трассу на несколько километров от пункта назначения, где выкинул из машины, и уехал», — рассказала женщина. На улице шел ливень, и компании пришлось добираться домой пешком около часа.

Женщина добавила, что мужчина настолько сильно дернул ее дочь, пока вытаскивал из машины, что девушка упала на асфальт и сломала руку.

Инцидент произошел 13 июля, подтвердили в «Яндекс.Такси». Сотрудники пресс-службы сообщили, что в тот день получили обращение с таким обвинением в адрес водителя. «Мы рекомендовали клиенту обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства и установления вины. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо», — добавил представитель компании.

В начале июля конфликт между пассажиром и таксистом произошел в Хабаровске. Водитель ударил пассажира после того, как тот громко хлопнул дверью машины. Мужчина упал и ударился головой, в больнице у него диагностировали ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Против таксиста возбудили уголовное дело.

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