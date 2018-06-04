Ласковый таксист обнял пассажирку ради iPhone

В Москве девушка обратилась в полицию с заявлением после того, как таксист похитил у нее смартфон, пишет Telegram-канал Hue.

По данным канала, пострадавшая заявила о краже iPhone после поездки.

«Говорит, когда вышла из машины, тот на прощанье обнял ее, потом уехал. А с собой прихватил ее мобильный. На память, так сказать», — говорится в сообщении.

14 мая сообщалось, что московский таксист попытался изнасиловать белорусскую певицу, обладательницу титула «Мисс грудь Белоруссии» Ольгу Жукову. Инцидент произошел после выступления артистки в московском клубе Dorffman. «Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа; я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он, получается, меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном», — рассказала певица.

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