Таксист из поселка Пролетарий ради клиентов открыл стрельбу по конкуренту

Таксист через стекло автомашины в упор выстрелил в конкурента из охотничьего ружья в поселке Пролетарий Новгородской области. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил Следственный комитет в своем YouTube-канале.

Водители не поделили клиентов и парковку.

Полицейские в ходе задержания ранили стрелявшего таксиста. Сейчас оба участника конфликта в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

СК опубликовал оперативную съемку с места происшествия. Сейчас там работают следователи и криминалисты.

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