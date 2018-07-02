Таксист избил россиянина за громкий хлопок дверью и пошел под суд

В Хабаровске водитель такси избил пассажира за то, что тот громко хлопнул дверью при выходе из машины. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Как говорится в сообщении, во время поездки между мужчинами возник конфликт: таксист потребовал провести оплату немедленно и наличными. Не получив денег, водитель велел пассажиру покинуть салон, и тот вышел на улицу, хлопнув дверью. Обвиняемый выскочил вслед за клиентом и ударил его кулаком по голове, отчего потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

Мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и линейный перелом лобной кости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В результате в отношении таксиста было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура уже направила дело в суд для рассмотрения по существу. За содеянное таксисту грозит до шести месяцев ареста.

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