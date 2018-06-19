Таксист обманул исландца и довез до центра за 50 тысяч рублей

Московский таксист довез двух исландских болельщиков из аэропорта в центр за 50 тысяч рублей. Туристы удивились такой цене, но деньги отдали. Об этом The Village рассказал один из пострадавших Херманн Гудмундссон.
«Когда мы вышли из аэропорта и доехали до дома, нам озвучили сумму — 50 тысяч рублей. Разве это нормально? Спорить с таксистом не стали. Если честно, просто хотели поскорее доехать и не знали цен на поездки. Потом нам рассказали про реальную стоимость — и мы расстроились. Выпили водки "Белуга", после — пива, и стало немного легче», — сказал Гудмундссон. Издание не уточняет, обратились ли иностранцы в полицию.
Ранее болельщик из Саудовской Аравии отдал за поездку в такси 30 тысяч вместо 3 тысяч рублей. А в одном из московских кафе возле стадиона «Лужники» специально для иностранцев сделали меню на английском языке, в котором цены были в два раза выше, чем в меню на русском.
По словам российского телеведущего Станислава Натанзона, в первый день мундиаля 14 июня таксисты в центре Москвы говорили болельщикам, что счетчики показывают цену не в рублях, а в евро.